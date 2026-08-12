貝萊德：支撐企業獲利成長的結構性力量 同時也在推升債券殖利率

貝萊德智庫指出，企業獲利強勁、公債殖利率攀升，都在傳遞同一個訊息：在資金成本結構性提高的環境下，投資組合需要採取不同的配置策略。貝萊德維持偏好股票、並減碼成熟市場公債的立場。

貝萊德分析，企業獲利預估快速上調、公債殖利率同步攀升，兩者乍看似乎難以共存，畢竟這兩股勢力將市場帶向截然不同的發展方向。長天期利率上升，通常會提高企業融資成本，進而抑制獲利成長。不過，市場對 2026 年企業獲利的共識預估仍持續上修，而非下調。

貝萊德在資本市場假設中，認為強勁的獲利成長將持續，預期未來五年美國企業獲利將以年均11.6% 的速度成長，這樣的步調並不常見。回顧過去歷史，只有約 15% 的五年期間曾出現過。當然，這樣的結果並非一定會發生，前提是 AI的應用能持續提升生產力與利潤率。

貝萊德認為，支撐企業獲利成長的力量，也正是2021 年以來推動全球債市重新定價、帶動公債殖利率上升的原因。在供給稀缺的新市場環境，投資人會要求更高的風險補償，才願意持有長天期公債。政府借貸增加、通貨膨脹不確定性升高、債市波動加劇，都進一步強化了這個趨勢。

因此，貝萊德策略上仍維持減碼成熟市場公債的立場，且認為長天期殖利率仍有進一步上行的空間。各國政府、AI 超大規模雲端服務業者與各企業，正日益激烈地競逐資金，使長天期公債殖利率持續承受上行壓力，即使在「AI 生產力榮景」的情境下也是如此。

貝萊德建議，投資人應更關注整體投資組合中風險與報酬的驅動因素，而不是僅依照傳統資產類別進行配置。貝萊德維持減碼全球投資等級信用債，因為當前利差偏窄，對於承擔額外存續期間風險所提供的補償有限。相對的，貝萊德偏好部分私募信用債，包括直接放貸，因為現金流穩健、債權人保障機制與回收價值更完善，都能提供持續性收益。