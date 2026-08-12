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AI 伺服器需求升溫！永擎獲利暴增11倍鎖漲停 微星、仁寶各擁利多亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI伺服器需求持續發燙，帶動代工與周邊大廠業績狂飆！台股12日盤中大漲近400點、向上挑戰45,500關卡，電腦設備周邊族群成為強力助攻手，永擎（7711）、微星（2377）等多檔指標股聯袂攻上漲停仁寶（2324）也頻頻亮燈，市場資金力挺態勢明確。

伺服器廠永擎7月營收51.43億元創新高，稅後純益達5.05億元、年增1,186.09%，單月EPS衝上7.18元；第2季毛利率更躍升至18.94%。亮眼成績激勵永擎12日開盤不到10分鐘，即以447.5元鎖死漲停，改寫近3個月波段新高。

微星則爆出逾4.4萬張大量，股價衝上漲停169元，改寫近4個月波段新高。微星除了受惠AI硬體需求，今日更宣布旗下工作站與邊緣平台支援輝達最新Agentic AI開源模型Nemotron 3.5 Lightning及模型路由函式庫NeMo Switchyard，透過動態調度模型提升推理效率，也為軟硬體整合布局添柴火。

英業達（2356）第2季稅後純益38.98億元，改寫單季新高，上半年純益年增62%。法人看好英業達攻入美系CSP大廠L10與L11 AI伺服器供應鏈，隨下半年拉貨升溫，AI伺服器出貨可望維持逐季成長。

仁寶則啟用桃園大溪AI伺服器新廠，主攻L10／L11整機櫃生產。仁寶預期AI伺服器營收占比將由第2季高個位數，於年底前拉升至10%，並力拚明年進一步衝上40%，積極搶進企業級、雲端及超大規模雲端服務商市場。

隨本周鴻海（2317）、廣達（2382）等代工大廠財報陸續揭曉，市場將聚焦AI伺服器毛利率及下半年出貨展望。在輝達GB300、Vera Rubin等新平台陸續出貨下，法人看好相關供應鏈營運有望逐季走強，AI伺服器族群熱度可望延續。

仁寶 伺服器 漲停

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