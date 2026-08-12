中砂1.4奈米應用鑽石碟開始出貨 盤中股價漲逾半根停板

半導體材料與再生晶圓廠中砂（1560）昨日公布第2季財報，成績亮眼，上半年獲利年增逾七成，每股純益6.44元，今日盤中股價漲逾半根停板。

中砂第2季合併營收為24.92億元，季增8.7%，年增17.9%，單季毛利率達40.1%，季增5.1個百分點，歸屬母公司業主淨利5.23億元，季增19.9%，每股純益3.5元。

中砂上半年合併營收為47.85億元，年增23.1%，歸屬母公司業主淨利為9.59億元，年增73.8%，每股純益為6.44元。

在中砂三大業務中，與去年同期相較，第2季業績成長幅度最多者為鑽石碟事業部，其中值得注意的是，該公司已有1.4奈米製程應用產品開始出貨。該公司上半年整體營收中，以砂輪事業部的業績成長幅度最高。

根據中砂規畫，該公司今年資本支出預算約15億元，年底將擴增鑽石碟月產能至7萬顆以上，12吋再生晶圓月產能已達40萬片，明年預計增至43萬片，而砂輪事業部與相關子公司今年目標營收是年增雙位數百分比。