長興明天法說會 投信押寶已連13買 股價大漲、子公司長廣飆漲停

長興（1717）明日即將召開法說會，12日領軍特化股大漲，盤中漲幅逾9%，中華化（1727）、永光（1711）上漲逾4%。長興第2季財報稅後純益8.47億元，年增139.9％，寫近四年單季新高，每股純益（EPS）0.72元。7月營收40.93億元，年增24%，營收年增率逐月加速。

長興上半年營收221.69億元，年增8.32％；稅後純益12.75億元，年增81.6％，每股純益1.09元，上半年營收、獲利同寫近四年同期新高。長興表示，半導體封裝材料逐步增量，帶動上半年營收與獲利均創近四年同期新高。

台積電（2330）先進封裝技術暨服務副總何軍11日表示，過去三年，台積電CoWoS產能幾乎每年翻倍，目前已有十座先進封裝廠，產能正逐漸接近客戶需求，但仍未完全追上。目前5.5倍光罩尺寸CoWoS已進入高量產，預計2029年將CoWoS擴大至14倍光罩尺寸。

長興先前於法說會上表示，公司開發的晶圓級液態封裝材料，已導入大客戶CoWoS封裝製程，第3季可望放量，下半年出貨動能轉強、年底前營收占比有望達4%至5%。

長興子公司長廣（7795）今股價也衝上漲停506元，長廣上半年營收8.9億元，年增2.93%，EPS0.88元。7月營收1.84億元，年增61%。法人指出，長廣上半年受季節性波動影響，三段式壓模設備認列數字降溫，但下半年認列數有望較上半年成長，進而優化獲利表現。

觀察籌碼面，投信已連續買超長興達13天，外資近日也買多賣少，法人同步看好法說行情。