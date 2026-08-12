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財報獲利亮眼 PCB 每股獲利王金像電、健鼎再掀比價行情

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

AI帶動PCB大廠財報獲利亮眼，PCB每股獲利王金像電（2368）、健鼎（3044）今日再掀比價行情。金像電今日重返千元俱樂部盤中來到1,005元，上漲41元漲幅4.25%。健鼎再度攻上漲停485.5元，獲利表現獲得法人青睞。

伺服板龍頭廠商金像電11日公布上半年財報簡易數字，上半年賺逾一股本、每股稅後純益達16.14元，居PCB廠之冠，超越健鼎上半年每股稅後純益13.02元表現，連續兩季居PCB每股獲利王。

金像電公布累計上半年歸屬母公司淨利約82.67億元，也是歷來最佳。相較2025年同期約 34.47 億元，年成長達140%，金像電今年首季每股稅後純益6.87元，換算第2季單季約9.27元，也創新高。

金像電2026年第1季歸屬於母公司業主淨利為34.84億元，扣除首季第2季約47.83億元，季增約 37.29%，年增約182.35%，改寫單季新高紀錄。

金像電昨也公司董事會決議通過對泰國子公司增資案，增加投資1億美元，用於充實子公司營運資金及償還借款，資金來源自有資金。

由於金像電因應客戶群需求持續大幅成長，公司正積極多管齊下海內外擴廠以滿足客戶需求，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能目標可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，法人看好，金像電今年全年營運有望逐季成長，再創新高。

PCB 財報 健鼎

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