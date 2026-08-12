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永擎7月獲利亮眼 股價盤中漲停
AI伺服器廠永擎（7711）7月稅後純益5.05億元，年增1,186.09%，7月每股稅後純益（EPS）7.18元，年增1,032.47%，帶動12日股價開高震盪走高，盤中來到漲停價447.5元，再創波段新高。
永擎7月營收51.43億元，創單月歷史新高，月增101.66%，年增286.16%，受到營收規模明顯放大之下，帶動7月獲利大幅增長，該公司今年前七個月營收208.55億元，創同期新高，年增70.84%。
永擎第2季稅後純益6.85億元，年增234.63%，第2季EPS為9.76元，年增187.91%。
永擎第2季毛利率達18.94%，優於第1季的12.39%，遠優於去年同期的6.74%。該公司毛利率表現亮眼，主要是通用伺服器出貨比重提高，帶動獲利大幅提升。
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