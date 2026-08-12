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記憶體績優生開趴！力積電爆量漲停登人氣王 群聯、創見等接力走強

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

記憶體族群12日持續受到資金青睞，力積電（6770）盤中強攻73.7元漲停，成交量突破41萬張，衝上全市場第一，成交值也僅次於南亞科（2408）、居市場第二，成為盤面最吸睛個股，並帶動群聯（8299）、創見（2451）、鈺創（5351）、宜鼎（5289）等同步走強。

力積電基本面報喜！7月合併營收66.69億元，改寫48個月新高，月增3.01%、年增70.54%；前7月營收375.31億元，年增42.68%。公司看好漲價效益持續發威，預期8月起業績進一步升溫，全年營收將逐季成長，下半年每季營收季增率都有機會達雙位數。

對於產業市況，力積電表示，雖然近期全球股市震盪，市場也有AI投資變現疑慮，但實際接觸客戶後發現需求未受明顯影響，代工價格持續調漲，供給吃緊與缺貨情況也未明顯改善，因此對下半年營運展望維持樂觀。

基本面轉強也反映在股價表現。力積電12日攻上73.7元漲停並爆出逾41萬張大量，成為成交量、成交值雙料熱門股；群聯前7月營收達1,360.17億元，年增約263%，股價同步大漲逾4.5%；創見前7月營收更超越過去歷年最高全年紀錄，股價走揚逾3.5%，一度觸及300元。

其他記憶體股也隨之走強，鈺創上半年EPS達6.69元，執行庫藏股之際，股價一度攻上124.5元長波段高位；宜鼎上半年EPS達166.45元，股價重新站回5日線。

籌碼面同樣偏多，外資11日買超旺宏（2337）8,204張、力積電3,989張及鈺創2,996張，顯示資金除了布局南亞科、華邦電（2344）等指標股，也開始向其他記憶體標的擴散。

整體而言，這波記憶體行情已從龍頭股創高，逐步擴散至營收、獲利同步改善的中型股；在DRAM、NAND Flash價格走升及AI需求支撐下，力積電爆量漲停能否帶動資金持續輪動，將是後續族群行情的重要觀察點。

力積電 漲停 群聯

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