Lumentum 財報表現強勁 帶動光通訊族群續強

光通訊大廠Lumentum公布財報，上季營收大增逾一倍，本季財測也大幅優於預期，證實光通訊需求仍維持爆發性成長，帶動台股光通訊族群集體噴發，華星光（4979）、光聖（6442）、東典光電（6588）皆漲停鎖死，光環（3234）、前鼎（4908）則一度觸及漲停，今日將召開法說會的聯亞（3081），也大漲近8%。

Lumentum周二（11日）公布，上季營收比去年同期暴增109%，達10.1億美元，高於華爾街預估的9.88億美元；經調整後每股盈餘3.23美元，高於去年同期的0.88美元，也超越分析師預估的2.97美元。此外，在1.6T光收發器與超高功率雷射採用率的提升下，毛利率達50.4%，提早達成公司原先預期營收規模達20億元的才能完成的目標。

市場期待接下來共同封裝光學（CPO）將會成為帶動下一波成長動能的主要推手，而台廠作為 CPO 技術的重要研發及供應鏈，將會成為主要受惠者之一。