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中磊法說變法會 股價下跌逾9%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中磊法說會後，市場反應不佳，股價下跌逾9%。手機截圖
中磊法說會後，市場反應不佳，股價下跌逾9%。手機截圖

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）11日舉行法說會，即使樂觀看待下半年，但市場反應不佳，12日股價跌幅逾9%，股價來到82.4元。

中磊董事長王煒表示，第2季受惠AI趨勢但動網路通訊基礎建設的提升，WiFi 7全面導入營運商及企業用戶；記憶體漲價，中磊積極與客戶洽談轉嫁成本，但毛利率受記憶體漲價影響，營業利益率力守3.3%。

觀察市場需求，王煒表示，營運商客戶對於漲價反應不像消費性終端這麼強，目前記憶體漲價狀況又大又猛，是百年難得一見，占部分產品成本甚至從原本得一成提升到五成，目前供應鏈仍緊俏，市場也擔憂是否影響市場需求，觀察營運商貢獻營收仍持續成長，從今年前3季營收表現觀察，需求並沒有明顯下滑。

王煒表示，樂觀看待下半年營運表現的，優於上半年，2027年DAA及邊緣AI產品出貨，可望推升毛利率持續成長。

中磊第2季營收為206.2億元，季增23.8%，年增68.8%，創單季新高，毛利率12.3%，低於上季13.7%及去年同期16.6%，營業利益為6.8億元，季增38.2%，年增79.3%，歸屬母公司稅後淨利為4.7億元，季增56.5%，年增41.6%，每股純益1.58元。

累計上半年中磊合併營收為372.6 億元，年增率達58.1%，為歷年同期新高紀錄，毛利率為12.9%，營業利益為11.7億元，年增58.3%，歸屬母公司稅後淨利為7.8億元，年增21.3%，每股純益2.59元。

觀察產品比重，王煒表示，今年寬頻用戶端設備（光纖、銅纜設備）從去年的基礎建設的58%提升到60%；基礎建設及IoT從20%提升到21%，企業網通從去年22%降至19%；雖然企業網通比重降低，主因為整體營收明顯成長，企業網通設備持續成長，並沒有看到需求被壓抑。

中磊 法說 法會

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