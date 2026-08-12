南亞科511元創天價後翻黑！外資8月來大買逾10萬張 下一步看 MSCI

DRAM雙雄12日走勢震盪，南亞科（2408）盤初一度衝上511元、改寫歷史新高，隨後賣壓湧現翻黑；華邦電（2344）漲幅也明顯收斂。值得注意的是，外資前一日仍大舉布局，南亞科獲買超1.52萬張、華邦電更達3.79萬張，顯示在股價高檔震盪之際，法人對記憶體仍持續關注。

南亞科12日開高後一度衝上511元，突破6月22日505元歷史高點，改寫新天價，不過隨後反壓出籠，股價盤中翻黑，最低一度回落至481元、跌幅逾2%。前一日才強勢走高的華邦電也同步震盪，漲幅明顯收斂，記憶體指標股出現高檔多空拉鋸。

從前一日籌碼觀察，外資買超華邦電37,872張、南亞科15,173張，旺宏（2337）也獲買超8,204張，力積電（6770）則買超3,989張。其中，南亞科8月以來天天買超、累計達101,959張。

基本面則持續替南亞科多頭提供支撐。南亞科7月合併營收438.7億元，月增49.3%、年增719.6%，優於市場預期；第2季營收季增68%，毛利率由前季67.9%升至79.5%，EPS達14.66元，產品平均售價大幅上揚成為獲利跳升的主要動能。

法人認為，南亞科已成為DDR4漲價的重要主導者，加上大型長期供貨合約（LTA）客戶將於第3季陸續換約，可望進一步推升營收及產品平均單價。AI需求持續升溫之際，三星、SK海力士、美光等國際大廠將更多產能轉向HBM與DDR5，也讓傳統DDR4供給受到排擠，台灣記憶體廠因此取得較佳的產能與價格優勢。

此外，MSCI季度調整結果將於台北時間13日凌晨公布，31日尾盤生效，市場預估南亞科、華邦電、南電（8046）、台塑化（6505）、群聯（8299）、台燿（6274）及景碩（3189）等7檔有望入列，其中南亞科、華邦電及群聯最受關注。MSCI卡位效應也成為近期記憶體股吸引資金的重要題材。

南亞科從505元歷史高點到今日511元再創天價，隨後卻翻黑，凸顯記憶體多頭正進入「基本面強、法人卡位、高檔震盪」的關鍵階段。接下來MSCI結果與南亞科能否站穩500元關卡，將成為觀察這波記憶體行情能否延續的重要指標。