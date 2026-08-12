安盛生財報／上半年 AI 電商占比破五成 雙軌布局綜效下半年陸續顯現

安盛生（6734）11日召開董事會並通過2026年上半年財務報告，合併營收1,232萬元，較去年同期微幅減少1.6%，稅後淨損2,835萬元，每股淨損0.7元。展望未來，安盛生上半年AI電商占比破五成，雙軌布局綜效下半年陸續顯現。

安盛生董事長陳彥宇表示，公司正加速由傳統醫療器材製造商，轉型為整合「從檢測到對策 」(檢測 + AI管理 + 營養) 的全齡居家健康守護平台。上半年財務表現主要受產品組合調整及前期推廣費用投入影響，處於商業模式轉型的結構性過渡期；然營收結構與營運本質已呈現實質改善，整體毛利率仍維持在 36% 的穩健水準。

其中，直接面對消費者（DTC）的 AI 品牌電商營收占比已突破五成，搭配 CDMO 客戶訂單維持穩定，顯示轉型效益逐漸顯現，唯目前營運規模效益尚未完全釋放，致使短期獲利承壓。

展望下半年，安盛生維持審慎樂觀態度，將持續聚焦「AI品牌電商」與「CDMO」雙軌業務的深化發展。在品牌電商方面，旗下首款自有品牌保健食品「G1+代謝合生元」益生菌於 6 月試營運獲得良好反饋後，已於 8 月正式上市。該產品精準鎖定高壓、高工時的科技產業族群，並透過 KOL 合作模式實現高轉化率與可追蹤的精準行銷效益；同時，公司正籌備多款以代謝健康為主軸的保健新品，預計將成為推升下半年營收成長的核心動能。

在 CDMO 業務方面，受惠於既有客戶之長期訂單挹注，目前產能利用率維持高檔，公司已著手啟動產能擴建規劃，並以每年新增 1 至 2 個合作案為目標，進一步確保長期現金流的穩定性與可預測性。

此外，為加速推動業務轉型與全球市場布局，安盛生持續推進現金增資計畫，預計發行新股 1.4 萬張，募集新台幣 9,100 萬元。考量近期全球經濟情勢與資本市場波動，經綜合評估整體營運規劃後，已獲主管機關核准延長特定人繳款期間至 8 月 27 日。目前公司已成功引進策略投資人，規劃將聚焦從檢測到對策相關的保健食品開發與市場合作。本次募集資金將精準投向 AI 品牌電商用戶擴展、新品研發及營運組織擴充，全速打造兼具成長性與營利潛力的全齡居家健康服務平台。