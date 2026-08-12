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晟德轉投資公司股價大跌 上半年每股虧損11.24元、股價跌停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

晟德（4123）11日公告上半年財報，儘管本業營業利益仍賺4.6億元，但因轉投資公司香港寶濟藥業（2659.HK）股價在四月底大跌，造成評價損失達108.3億元，導致業外部分共虧損約106億元，占營收高達11.8倍，上半年歸屬於母公司虧損84.8億元，每股虧損11.24元。晟德12日股價直接重挫跌停至35.1元。

晟德上半年營收 8.98 億元，年增 18.47%，毛利率45.17%，營益率51.98%，但因轉投資的寶濟藥業股價下跌，晟德認列按公允價值衡量之金融資產，上半年總計大虧108.3億元，拖累上半年的獲利。不過公司表示，寶濟藥業造成的虧損為帳面上的評價損益，公司營運不受影響。

晟德也仍將發出股利，包括每股 1.75 元現金股利，及每股 0.5 元股票股利，預計於8月17日除權息。

晟德表示，公司近年持續聚焦「困難製造」與「創新研發」兩大核心策略，在「困難製造」領域，涵蓋晟德醫藥事業、豐華生技、永昕生醫（4726）、博晟（6733）及益安（6499）等公司，強調高技術門檻與國際化製造能力；而在「創新研發」方面，則透過順藥（6535）、寶濟及加科思（1167.HK）等投資布局。

晟德今日股價跳空跌停，重挫至35.1元，創今年以來新低，盤中成交量2,800多張，但有超過6,000張跌停價賣單排隊等著賣。

晟德 跌停 營收

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