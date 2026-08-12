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光隆除息首日盤中暫時貼息 7月羽絨、家紡拉貨回溫

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）12日進行除息交易，每股配發現金股利3.0340元，除息參考價40.2元，早盤股價在盤下震盪，呈現貼息走勢。

光隆日前公布7月合併營收9.03億元，月增17.3%、年增4.1%；累計前七月合併營收46.25億元，年減6.9%。公司同步公告第2季財報，第2季稅後純益1.81億元，年增79.3%，每股純益（EPS）1.22元，較去年同期0.67元明顯提升。累計上半年稅後純益2.08億元，年增36.2%，EPS為1.39元，高於去年同期1元。

光隆表示，7月各事業群中，成衣營收5.12億元，月增7.1%、年減18.1%，主要因去年同期適逢輸美關稅緩衝期，客戶集中提前拉貨，形成全年最高基期；今年部分出貨則受到工廠排程、船期安排及客戶付款時點等因素影響，產生出貨遞延。羽絨營收2.25億元，月增17.4%、年增61%；家紡營收1.63億元，月增69.5%、年增66.1%，主要受惠核心客戶訂單回補及拉貨動能回溫。

財報方面，光隆第2季合併營收22.75億元，年減6.4%；毛利率14.4%，較去年同期下降2.5個百分點。公司表示，毛利率承壓主要反映羽絨原料成本上升、家紡產能利用率偏低仍需分攤固定成本，以及成衣產品組合中高毛利羽絨服與GORE類產品占比下降。

不過，公司指出，受惠於日本東京近藤大樓資產處分，以及華山藝邸建案銷售收益入帳，第2季稅前淨利提升至2.45億元，年增96.5%；稅後純益1.81億元，年增79.3%，淨利率由去年同期4.2%提升至8%。

光隆表示，累計上半年合併營收37.22億元，年減9.2%，雖核心事業仍受到客戶庫存、產品組合及成本等因素影響，但資產處分與建案收益提供額外獲利支撐，提升整體獲利穩定度。

展望後市，光隆指出，7月羽絨及家紡事業已反映主要客戶補貨與拉貨需求回升，成衣則主要受到去年高基期及短期出貨時點差異影響。隨著產業進入傳統旺季，公司將持續依客戶需求穩健推進生產與交付，並透過產品組合調整、提升產能利用率及改善營運效率，強化核心事業獲利表現。

除息 貼息 拉貨

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