臻鼎上半年 EPS 3.55元 法人估全年上看11.5元

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）第2季雖面臨上游原物料持續漲價壓力，但伺服器、光模塊與IC 載板營收占比提升，帶動產品組合改善，EPS達2.19元，符合市場預期，上半年為3.55元；分析師預估，全年將上看11.5元。

法人機構指出，展望後續，臻鼎-KY營運成長重心將持續由手機、PC等消費性電子，轉向AI伺服器、光模塊、IC載板與邊緣AI等高階應用，並透過逾800億元資本支出加速全球高階產能布局，深化One ZDT一站式平台優勢。三大高階應用營收占比可望由2025年的11.7%提升至2027年的37%，並朝2030年45%至50%的長期目標邁進。

考量在上游材料供給全面吃緊的環境下，臻鼎-KY具備完整成本轉嫁能力，並提前鎖定料源與設備產能，有利進一步鞏固產業龍頭地位；並已切入下一代GPU與ASIC高階PCB供應鏈，並具備ABF載板、iHDI、HLC與高階mSAP量產能力，隨產品規格持續升級，技術門檻與競爭優勢同步提升；全球高階產能將自今年下半年起陸續開出至2029年，且已與北美一線CSP完成中長期產能綁定，One ZDT平台策略將進一步強化於高階PCB與載板市場的長期競爭力。

看好臻鼎持續受惠PCB產業高階化趨勢，並透過產能擴張與技術升級強化市場地位及獲利能力中，估今年每股獲利為11.5元，年增87.1%。