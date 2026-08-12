詩肯財報／上半年 EPS 1.73元、賺贏去年全年 看旺下半年家具買氣

詩肯（6195）看好下半年暑假、父親節、中秋節及年底周年慶等消費旺季接力，加上居家改善、家具汰舊換新需求持續存在，對下半年營運維持正向看法，預期隨著品牌經營、商品策略及營運效率持續優化，營運可望逐季升溫。面對外部環境仍存在不確定因素，詩肯表示，未來展店仍將持續，但速度會相對審慎，現階段將以提升既有門市同店業績成長為營運重點。

截至7月底，詩肯全台共有87家門市，與6月底持平。公司表示，將持續評估適合展店商圈，但考量整體市場環境變化，未來展店策略將兼顧成長與效率，以穩健方式擴大市場布局。

詩肯昨日公告上半年財報，合併營收12.75億元，年增15.71%；稅後純益8,703萬元，年增105.84%；每股純益（EPS）1.73元，已超越去年全年的0.99元。上半年營收穩健成長，毛利率也提升0.91個百分點，其中台灣本業毛利率改善最為明顯。

獲利方面，詩肯表示，台灣本業獲利較去年同期成長64.25%，轉投資的新加坡NOVA則由去年同期虧損轉為獲利，獲利更較去年同期大增4.15倍，顯示海外布局逐步發揮效益，第二成長曲線已逐漸成形。

詩肯指出，今年整體房市仍受到政策調控及消費環境變化等因素影響，家具市場需求也逐步由過去高度依賴新屋交屋，轉向既有住宅換新、居家空間升級及生活品質提升等需求。隨著住宅市場逐漸走向存量市場，在房價維持高檔、購屋門檻提高及房市政策持續調控下，消費者購屋決策更加審慎，但家具汰舊換新、居家環境改善及生活機能升級等需求並未消失，反而成為家具市場的重要成長動能。

詩肯表示，公司將持續透過品牌經營、商品優化及門市服務升級，掌握消費者居家生活型態改變帶來的新商機，並看好下半年傳統家具銷售旺季接續登場，可望帶動營運表現持續增溫。

此外，詩肯7月合併營收1.98億元，年增17.27%，台灣本業與新加坡NOVA皆維持雙位數成長；累計前七月合併營收14.74億元，年增15.92%，延續今年以來的成長動能。