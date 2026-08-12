快訊

2026國旅補助攻略一次看！平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

聽新聞
0:00 / 0:00

詩肯財報／上半年 EPS 1.73元、賺贏去年全年 看旺下半年家具買氣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

詩肯（6195）看好下半年暑假、父親節、中秋節及年底周年慶等消費旺季接力，加上居家改善、家具汰舊換新需求持續存在，對下半年營運維持正向看法，預期隨著品牌經營、商品策略及營運效率持續優化，營運可望逐季升溫。面對外部環境仍存在不確定因素，詩肯表示，未來展店仍將持續，但速度會相對審慎，現階段將以提升既有門市同店業績成長為營運重點。

截至7月底，詩肯全台共有87家門市，與6月底持平。公司表示，將持續評估適合展店商圈，但考量整體市場環境變化，未來展店策略將兼顧成長與效率，以穩健方式擴大市場布局。

詩肯昨日公告上半年財報，合併營收12.75億元，年增15.71%；稅後純益8,703萬元，年增105.84%；每股純益（EPS）1.73元，已超越去年全年的0.99元。上半年營收穩健成長，毛利率也提升0.91個百分點，其中台灣本業毛利率改善最為明顯。

獲利方面，詩肯表示，台灣本業獲利較去年同期成長64.25%，轉投資的新加坡NOVA則由去年同期虧損轉為獲利，獲利更較去年同期大增4.15倍，顯示海外布局逐步發揮效益，第二成長曲線已逐漸成形。

詩肯指出，今年整體房市仍受到政策調控及消費環境變化等因素影響，家具市場需求也逐步由過去高度依賴新屋交屋，轉向既有住宅換新、居家空間升級及生活品質提升等需求。隨著住宅市場逐漸走向存量市場，在房價維持高檔、購屋門檻提高及房市政策持續調控下，消費者購屋決策更加審慎，但家具汰舊換新、居家環境改善及生活機能升級等需求並未消失，反而成為家具市場的重要成長動能。

詩肯表示，公司將持續透過品牌經營、商品優化及門市服務升級，掌握消費者居家生活型態改變帶來的新商機，並看好下半年傳統家具銷售旺季接續登場，可望帶動營運表現持續增溫。

此外，詩肯7月合併營收1.98億元，年增17.27%，台灣本業與新加坡NOVA皆維持雙位數成長；累計前七月合併營收14.74億元，年增15.92%，延續今年以來的成長動能。

財報 買氣 EPS

延伸閱讀

瓦城財報／第2季獲利回升、上半年EPS 3.47元

裕民財報／第2季獲利翻逾2倍、EPS2.34元 乾散貨旺季助攻下半年

榮運財報／上半年EPS 2.68元 AI伺服器、半導體物流需求助攻下半年

統新財報／第2季獲利0.86億元、單季EPS 2.22元 較去年由虧轉盈

相關新聞

記憶體績優生開趴！力積電爆量漲停登人氣王 群聯、創見等接力走強

記憶體族群12日持續受到資金青睞，力積電（6770）盤中強攻73.7元漲停，成交量突破41萬張，衝上全市場第一，成交值也僅次於南亞科（2408）、居市場第二，成為盤面最吸睛個股，並帶動群聯（8299）、創見（2451）、鈺創（5351）、宜鼎（5289）等同步走強。

南亞科511元創天價後翻黑！外資8月來大買逾10萬張 下一步看 MSCI

DRAM雙雄12日走勢震盪，南亞科（2408）盤初一度衝上511元、改寫歷史新高，隨後賣壓湧現翻黑；華邦電（2344）漲幅也明顯收斂。值得注意的是，外資前一日仍大舉布局，南亞科獲買超1.52萬張、華邦電更達3.79萬張，顯示在股價高檔震盪之際，法人對記憶體仍持續關注。

台積電Q2配息維持7元 與索尼合資新設公司將投資2,820億日圓

台積電昨（11）日召開董事會，拍板四大議案。包含確認第2季財報；第2季季配息續配7元，外資股東首度可選擇美元股息；以及與索尼合資新設公司，將投資2,820億日圓，約新台幣570.8億元；並通過資本預算約294億4,250萬美元，約新台幣9,495.52億元。

信驊爆違約交割1,800萬元

櫃買指數昨（11）日上漲0.02%收391.68點，但櫃買中心接獲證券商國泰台中分公司通報，「股王」信驊爆出1,800.4萬元違約交割，是信驊今年第二次違約交割，今年來櫃買市場第13起違約交割案。

工紙大廠榮成8月12日暫停交易

工紙大廠榮成昨（11）日公告，因有重大訊息待公布，經台灣證券交易所同意，自今（12）日起暫停交易，待重大訊息公布後再恢復交易。

鴻海旗下 工業富聯上半年獲利創高

鴻海旗下工業富聯（FII）昨（11）日公布上半年營收為人民幣5,578.6億元（約新台幣2.66兆元），年增54.6%，上半年淨利為人民幣237.4億元（約新台幣1,134.6億元），年增96%，雙創新高，主要受惠AI伺服器業務持續擴張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。