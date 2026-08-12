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美股財報遠超華爾街預期 本益比修正長線買點浮現

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股2026年第2季超級財報季已進入尾聲，目前整體企業獲利表現亮眼，據FactSet最新統計（截至8月7日），已有88%的標普500成分股公布財報，高達86%的企業獲利優於市場預期，整體獲利年增率為50.4%，創下2021年第2季以來最佳單季表現。統一投信表示，隨著企業獲利強勁，展現基本面韌性，加上預估本益比估值健康修正，美股長線投資買點已顯現。

據FactSet最新統計，有86%的企業獲利優於預期，整體獲利超預期幅度達29.2%，扣除一次性投資收益後，EPS超預期幅度仍有10.9%。

觀察各產業獲利成長，11大行業中僅醫療行業獲利衰退，上修幅度最大者為能源、金融、科技。受惠原油價格上漲，能源類股獲利年增率達147%，營收年增率42.5%亦居全產業之冠；通訊服務類股獲利年增率則達117%。另外，非必需消費類股獲利年增率亦高達91.6%。

市場高度關注的資訊科技股表現也極為強勁，獲利年增率高達70.4%，且高達90%的科技公司獲利優於預期。其中，半導體與半導體設備子產業獲利年增率達135%。此外，雲端巨頭營收成長加速至48%，資安、通訊、資料處理等軟體領域皆展現 AI 營收貢獻，顯示AI投資的變現回報正在加速。

由於2026年第2季企業獲利持續衝高，加上股市估值修正，據FactSet資料顯示，S&P500指數的未來12個月預估本益比（ForwardP/E）已從第2季末（6/30）的20.4倍回落至20.0倍，顯示強勁獲利讓估值壓力有所緩解。

展望後市，統一FANG+ETF（00757）經理人林良一表示，資本支出正逐步轉化為雲端營收，後續反彈將取決於財報能否延續AI變現力道，領軍族群也已收斂至AI基建巨頭。短線上若有回檔機會，可伺機進場布局，長線投資人仍可透過定期定額方式累積部位。

統一美國50ETF（009811）經理人吳湘菱表示，下半年投資策略方面，美國市場最可能的情境仍是「景氣溫和擴張、企業獲利成長、但市場波動上升」。在基本面支持下，美股中長期趨勢仍偏正向。建議配置仍以AI受惠科技股、優質金融股及具現金流優勢的龍頭企業為核心，同時保留部分防禦及能源配置，以因應政策與地緣政治帶來的波動。

統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

華爾街 美股 財報

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