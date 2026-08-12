大量財報／第2季交出史上最強獲利 EPS 6.1元 上半年獲利賺贏去年全年

DRAM雙雄12日走勢震盪，南亞科（2408）盤初一度衝上511元、改寫歷史新高，隨後賣壓湧現翻黑；華邦電（2344）漲幅也明顯收斂。值得注意的是，外資前一日仍大舉布局，南亞科獲買超1.52萬張、華邦電更達3.79萬張，顯示在股價高檔震盪之際，法人對記憶體仍持續關注。

2026-08-12 11:14