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大量財報／第2季交出史上最強獲利 EPS 6.1元 上半年獲利賺贏去年全年
大量（3167）董事會通過今年第2季財報，單季合併營28.59億元，季增46.9%，年增125%。毛利率44.2%，季增1.86個百分點，年增5.34個百分點。稅後純益5.43億元，季增92.6%，年大增210.3%；每股稅後純益6.1元。上述營運表現全數改寫單季歷史新高紀錄，交出史上最強單季業績。
大量今年上半年合併營收48.05億元，年增127.3%。毛利率43.45%，年增6.42個百分點。稅後純益8.25元，年大增211.4%；每股稅後純益9.26元。上半年獲利表現，已經超越2025年全年的7.16億元及EPS 8.13元。
大量今年7月合併營收11.47億元，月增10.2%，年增152.9%，連續五個月改寫單月新高紀錄。累計今年前七個月合併營收59.52億元，年增131.8%，亦為同期新高。
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