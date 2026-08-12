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鴻海旗下 工業富聯上半年獲利創高

經濟日報／ 記者蕭君暉林宸誼／綜合報導

鴻海（2317）旗下工業富聯FII）昨（11）日公布上半年營收為人民幣5,578.6億元（約新台幣2.66兆元），年增54.6%，上半年淨利為人民幣237.4億元（約新台幣1,134.6億元），年增96%，雙創新高，主要受惠AI伺服器業務持續擴張。

FII指出，雲端運算業務持續快速成長，AI伺服器產品出貨量大幅增加，GPU與ASIC業務同步擴展。雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器收入年增2.3倍，GPU人工智慧機櫃出貨量增長3.2倍。ASIC AI機櫃出貨量成長三倍，ASIC CPU伺服器出貨量增長2.5倍，鞏固全球AI伺服器市場的領先地位。公司正投資下一代AI平台產品開發，加速新ASIC項目的布局與擴展，讓客戶群多元化。

在通訊與行動網路設備業務中，資料中心高速網路營收年增一倍，800G以上交換機出貨量同比增長1.4倍，SuperNIC網路卡出貨量較去年同期增長1.4倍。新產品研發與客戶引入穩步推進。

工業富聯產品線全面涵蓋乙太網路、InfiniBand 及NVLink交換機等多元技術路線。CPO全光交換機原型已交付，其高速交換器市場占有率仍居業界前列。

FII第2季營收達人民幣3,067.8億元，年增53%，季增22%，單季營收首次突破人民幣3,000億元，淨利為人民幣131.5億元，年增91%，季增24%，連續四個季度淨利超過人民幣100億元，所有指標均創下同期新高。

儘管上半年外部環境複雜且波動，FII獲利能力仍持續提升。 每股基本盈餘（EPS）為1.20元，年增96.72%; 加權平均股本報酬率（ROE）為13.36%，較去年同期上升5.72個百分點，核心獲利指標均創下同期新高。

工業富聯 伺服器 FII

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