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信驊爆違約交割1,800萬元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買指數昨（11）日上漲0.02%收391.68點，但櫃買中心接獲證券商國泰台中分公司通報，「股王」信驊（5274）爆出1,800.4萬元違約交割，是信驊今年第二次違約交割，今年來櫃買市場第13起違約交割案。

信驊昨日跌100元收16,440元，跌幅0.6%。以股款交割T+2日計算的7日下跌405元收16,345元推算，違約交割金額1,800.4萬元，約當1.1張。

依櫃買中心公告，上櫃公司昨日違約交割買進、賣出合計總金額為3,550.3萬元，買進、賣出相抵後為471.6萬元。

信驊上一次違約交割是4月27日由證券商玉山景美分公司通報，發生3,283.5萬元違約交割。累計今年來兩次違約交割金額達5,083.9萬元。

統計上櫃今年來13起違約交割金額達5.32億元，除信驊外，今年來二度違約交割的個股還有金居（8358）與穩懋（3105）。單次違約交割金額最高標的是金居，4月21日違約交割高達1.1億元。單次違約交割金額次高的是穩懋，4月27日爆出9,669.6萬元違約交割，不過4月28日穩懋再爆8,669.7萬元違約交割，累計違約金額達1.83億元則是個股最高。

今年來櫃買市場傳出違約交割的多半是熱門族群如光通訊、PCB／CCL、IC設計、記憶體等。

信驊 違約交割 國泰

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