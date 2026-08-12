台積電Q2配息維持7元 與索尼合資新設公司將投資2,820億日圓

台積電（2330）昨（11）日召開董事會，拍板四大議案。包含確認第2季財報；第2季季配息續配7元，外資股東首度可選擇美元股息；以及與索尼合資新設公司，將投資2,820億日圓，約新台幣570.8億元；並通過資本預算約294億4,250萬美元，約新台幣9,495.52億元。

台積電董事會通過第2季營業報告書及財務報表，第2季合併營收約1兆2,703億8千萬元，稅後純益7,065億6千萬元，每股純益27.25元。董事會核准配發2026年第2季每股現金股利7元，配息基準日為今年12月16日，除息交易日為今年12月10日，並在2027年1月7日發放。

在金管會修正相關辦法後，台積電表示，將從第2季股利分派時，讓外資股東可選擇收取美元現金股利，減少匯兌差額。ADR除息交易日及配息基準日均為今年12月10日。

台積電指出，因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，通過資本預算案294億4,250萬美元，內容包括建置及升級先進製程產能；建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程。