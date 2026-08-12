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中興電上半年每股純益4.5元 英業達1.76元
電力設備廠中興電（1513）昨（11）日公布第2季合併財報，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心用電需求升溫，單季營收與獲利雙創歷年同期新高；累計上半年稅後純益22.24億元、年增22.2%，每股純益4.5元，續創同期新高。
中興電第2季合併營收75.33億元，季增16.1%、年增6.1%，本業獲利15.1億元，稅後純益12.68億元、季增32.6%、年增34.5%，每股純益達2.56元，獲利創單季歷史新高。
累計上半年合併營收149.23億元、年增9.7%，本業獲利27.14億元，稅後純益22.24億、年增22.2%，每股稅後純益由去年同期的3.68元增至4.5元。
中興電目前在手訂單規模維持在400億至431億元的歷史高檔水準，部分長單能見度甚至已看到2031年，成為推動營運持續成長的重要動能。
【記者蘇嘉維／台北報導】英業達（2356）昨（11）日公告第2季財報，稅後純益38.98億元，寫下單季新高，每股純益1.09元，帶動上半年稅後純益年成長62％至63.23億元，刷新同期新高。法人預期，英業達下半年在AI伺服器擴大拉貨推動下，表現有望優於上半年，全年獲利有望挑戰新高。
英業達第2季單季合併營收2,698.57億元、季成長35％、年增45％；稅後純益38.95億元、季增60％，寫下單季歷史新高，年增78％，每股純益1.09元。累計今年上半年合併營收4,701.68億元、年成長37％，平均毛利率4.6％、年增0.9個百分點，稅後純益63.23億元，年增62％，每股純益1.76元。
法人表示，英業達攻入美系雲端服務大廠（CSP）的AI伺服器L10／L11供應鏈，下半年出貨動能持續升溫，可望帶動英業達今年業績挑戰新高。
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