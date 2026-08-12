工紙大廠榮成8月12日暫停交易

工紙大廠榮成（1909）昨（11）日公告，因有重大訊息待公布，經台灣證券交易所同意，自今（12）日起暫停交易，待重大訊息公布後再恢復交易。

榮成今年股東會中曾表示，公司將審慎評估投資控股轉型的可行性，以提升國際競爭力及強化國際策略合作機會。因此，此次停牌是否與公司轉型布局有關，也引發市場關注。

對此，榮成表示，相關詳情不能對外透露，今日下午重訊記者會後再對外公布。

榮成日前指出，公司長期持續關注國際擴展布局及各方資源整合綜效評估。鑑於近年「產業控股」逐漸受到政府與企業界重視，政府部門也針對企業轉型控股過程可能面臨的稅負議題，研擬推動相關稅法修改配套，鼓勵國內企業籌組產控公司，讓母公司統籌及整合後勤資源，同時讓子公司保有技術優勢與團隊。因此，榮成審慎評估投資控股轉型之可行性，提升國際競爭力及強化國際策略合作機會。

營運方面，榮成今年以來獲利能力有明顯改善。公司5日公告7月營收43.2億元，年增20.3%；累計前七月營收285.3億元，年增13.9%。

7月單月自結稅前盈餘約1.3億元，每股稅前盈餘（EPS）0.10元；累計前七月稅前盈餘4.29億元，較去年同期虧損6.82億元大幅改善11.1億元。