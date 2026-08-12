藥華藥上半年獲利大爆發 年增1.2倍、EPS 11.35元 毛利率高達91%

藥華醫藥（6446）昨（11）日公布上半年財報，上半年稅後純益46.79億元，年增1.23倍，每股純益（EPS）11.35元，上半年獲利大增，推升新藥業進入獲利新紀元。藥華藥今（12）日還將受邀參加法說會，法人預期，藥華藥下半年除了營收持續成長外，全年獲利可望賺逾兩個股本。

另外，藥華主力產品Ropeg除了擁有真性紅血球增多症（PV）藥證外，下一目標是8月底拿到原發性血小板過多症（ET）藥證，有望帶動營收再度翻倍成長。

藥華藥上半年營業毛利109.6億元，估算毛利率高達91.5%，高於去年平均87至88%表現。其中，第2季稅後純益約25.29億元，年增2.03倍。

藥華藥上半年毛利率增加主因是，今年3月接獲美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）退款通知，將其狀態由「特定製造商」改為「特定小型製造商」，並追溯自去年元旦生效。受惠該資格適用的美國藥價折扣優惠，公司自5月起營收中認列部分調整金額。法人預期，藥華今年第3季仍將有相當額度的退款，挹注第3季毛利率表現。

藥華藥日前公布7月營收25.1億元，月增7.5%、年增92.6%，創歷史新高；累計今年前七月營收144.8億元，較去年同期大幅成長77.4%，展現Ropeg於全球主要市場的商業化動能正加速釋放。

藥華藥指出，Ropeg的注射筆型自今年6月獲美國食品藥物管理局（FDA）核准後，7月於美國開賣。新適應症方面，藥華藥已在全球多國完成Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）的藥證申請。其中，美國FDA審查完成目標日期為8月30日。公司日前在芝加哥舉辦行銷大會，確保藥證核准後即可快速上市，提升美國市場覆蓋率。

日本市場方面，日本厚生勞動省藥事審議專家會議已於7月通過擴大Ropeg適應症至治療所有ET病患，Ropeg有望提前於8月中獲日本ET藥證。

至於中國大陸及韓國審查程序，亦同步順利推進中。