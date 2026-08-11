大聯大財報／第2季賺半個股本創新高、EPS 5.12元 公司估第3季再成長

IC通路大廠大聯大（3702）11日公布今年第2季財報，稅後純益86.2億元，季增55.4%，較去年同期大幅成長294.4%，營收、獲利皆超越財測，並創歷史新高，每股純益達5.12元。

大聯大累計上半年歸屬母公司淨利141.68億元，年增246.9%，每股純益8.42元，遠超越2025年全年每股獲利5.77元。

大聯大表示，第2季營運創佳績，主要受惠電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求亦穩步推進；此外，智能倉儲管理與資訊系統整合等高附加價值服務需求同步擴增。

展望第3季，大聯大以新台幣32.2元兌1美元為匯率假設，預估第3季營收介於4600億至5000億元區間；預估毛利率介於4.35%至4.55%；預估稅後淨利介於95.2億元至107.18億元，預估每股純益介於5.45元至6.15元。整體第3季營運預估比第2季再成長。

為因應營運規模擴大及未來資金需求，大聯大董事會11日決議發行國內第4次無擔保轉換公司債。大聯大說，公司內部評估，相較於全球存託憑證（GDR），以可轉債（CB）方式籌資，具較低的股權稀釋效果，並兼具籌資效益與資本結構彈性，在支應營運需求的同時，可兼顧既有股東權益。