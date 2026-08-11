中興電財報／上半年獲利年增逾二成 EPS 4.5元創同期新高

重電大廠中興電（1513）11日公布第2季合併財報，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心用電需求升溫，單季營收與獲利雙創歷年同期新高；累計上半年稅後純益22.24億元、年增22.2%，每股稅後純益4.5元，續創同期新高。

中興電第2季合併營收75.33億元，季增16.1%、年增6.1%，本業獲利15.10億元，稅後純益12.68億元、季增32.6%、年增34.5%，每股稅後純益達2.56元，獲利創單季歷史新高。

累計上半年合併營收149.23億元、年增9.7%，本業獲利27.14億元，稅後純益22.24億、年增22.2%，每股稅後純益由去年同期的3.68元增至4.5元。

中興電近年搭上國內電網建設與高科技產業擴廠浪潮，重電設備及統包工程接單維持高檔。目前在手訂單規模維持在400億至431億元的歷史高檔水準，部分長單能見度甚至已看到2031年，成為推動營運持續成長的重要動能。

展望後市，中興電看好台電強韌電網、新電源開發案、半導體建廠及AI資料中心需求持續釋出，並積極拓展日本、印度及越南等海外市場。

法人預期，隨高著毛利重電設備出貨比重提高，加上民間及海外客戶占比擴大，中興電今年營收與獲利可望續創新高，營運動能並呈逐季升溫走勢。