雷虎財報／上半年每股稅後純益0.62元 嘉義大埔美廠第4季完工

無人機大廠雷虎（8033）科技11日公布上半年合併財報，合併營收8.39億元、年增10.9%，稅後純益0.96億元、年減8.5%，每股稅後純益0.62元。雷虎科技表示，嘉義大埔美建廠進度順利，預計第4季完工。

雷虎科技第2季合併營收為4.63億元，季增23.7%、年增10.7%，單季稅後純益0.44億元，季減15.3%、年減35.3%，每股稅後純益0.28元。

雷虎科技稍早在波蘭華沙舉行的「歐洲台灣形象展」中，首度以完整無人作戰解決方案參展，三角翼無人機、抗干擾光纖攻擊無人機等同步亮相。展會現場各國客戶多優先尋求符合非紅供應鏈，且可快速整合現有指揮系統的無人載具產品。

雷虎科技不僅擁有自主飛控、導控、光纖通訊及AI整合能力，更已取得Blue UAS認證、通過美國DDP計畫驗證，並完成與Shield AI等國際夥伴的系統整合，極具競爭優勢，吸引不少買家洽詢合作機會。

事實上，美國國防部無人機優勢計畫預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，其中第一階段3萬架，雷虎和美國合作廠商接獲1,520架訂單，已陸續生產出貨；後續第二輪標案，雷虎也已提出申請。

雷虎科技7月合併營收1.18億元、年減9.4%；累計前七月合併營收9.46億元、年增7.4%，創歷史同期新高。主要受惠於美國國防部無人機優勢計畫訂單開始出貨。

因應客戶訂單需求，雷虎正積極推動嘉義大埔美園區建廠計畫，目前已完成結構體工程，並展開裝機作業，預計第4季完工，未來將作為國內外無人機、無人艇合作計畫的組裝生產基地。另外，美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線，也已完工投產。