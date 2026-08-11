快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

數泓科財報／上半年稅後純益年增97.7% 、EPS 4.15元 改寫歷史次高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公布上半年合併財報，合併營收3.11億元、年減11.3%，毛利率48.78%，稅後純益0.97億、年增97.7%，每股稅後純益4.15元，獲利改寫歷年同期次高佳績。

數泓科7月合併營收0.73億元，月增14.3%，年增59.8%，單月營收再創歷史新高，累計前七月合併營收3.85億元，較去年同期減少3.1%，後續訂單持續維穩中。

數泓科表示，在國際情勢緩和、美元走勢維穩下，受惠手工具市場客戶回補庫存及專業級工具新品的營收挹注，累計前七月專業級產品出貨數量占比，明顯由去年約52%提升到57%，預期下半年業績有機會再增長，今年營收成長可期。

另在毛利率方面，新產品帶動毛利增加下，已抵銷原物料、薪資等成本影響，第2季毛利率與第1季不相上下，看好公司今年整體毛利率有望持穩，甚至有機會再創高。

數泓科在半導體大廠的多年耕耘下，新開發的高精密數位工具與量測系統，已取得半導體大廠認可，預期今年底前有機會試單出貨，隨著全球智慧製造應用持續成長，數位工具市場滲透率有望持續提升，看好公司未來的發展潛力。

數泓科過去主要深耕高階數位手工具，如數位扭力扳手等，應用領域涵蓋歐美專業手工具品牌及工業級市場；此次成功卡位半導體設備供應鏈，象徵其產品技術規格與品質，已達到半導體級的高標準，市場競爭力大幅提升。

數泓科也積極開發整合AR與視覺辨識技術的AI製造與監控系統，持續擴大在工業數位化與高科技設備領域的市占率。

EPS 財報

延伸閱讀

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

振宇五金財報／上半年獲利4,160萬元、年增9% EPS 1.78元

相關新聞

大聯大財報／第2季賺半個股本創新高、EPS 5.12元 公司估第3季再成長

IC通路大廠大聯大（3702）11日公布今年第2季財報，稅後純益86.2億元，季增55.4%，較去年同期大幅成長294.4%，營收、獲利皆超越財測，並創歷史新高，每股純益達5.12元。

中興電財報／上半年獲利年增逾二成 EPS 4.5元創同期新高

重電大廠中興電（1513）11日公布第2季合併財報，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心用電需求升溫，單季營收與獲利雙創歷年同期新高；累計上半年稅後純益22.24億元、年增22.2%，每股稅後純益4.5元，續創同期新高。

雷虎財報／上半年每股稅後純益0.62元 嘉義大埔美廠第4季完工

無人機大廠雷虎（8033）科技11日公布上半年合併財報，合併營收8.39億元、年增10.9%，稅後純益0.96億元、年減8.5%，每股稅後純益0.62元。雷虎科技表示，嘉義大埔美建廠進度順利，預計第4季完工。

數泓科財報／上半年稅後純益年增97.7% 、EPS 4.15元 改寫歷史次高

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公布上半年合併財報，合併營收3.11億元、年減11.3%，毛利率48.78%，稅後純益0.97億、年增97.7%，每股稅後純益4.15元，獲利改寫歷年同期次高佳績。

萬年清財報／上半年扭轉虧損 每股純益0.01元 印度市場占比攀升至28%

萬年清（6624）11日公布上半年財務報告，合併營收1.88億元，年減17.84％，毛利率保持17.2％；受惠海外訂單認列增加與技術設備銷售占比提升，上半年歸屬於母公司業主稅後純益15.4萬元，每股稅後純益0.01元，相較去年同期順利扭轉虧損態勢。

雷笛克財報／第2季轉盈、終結連五季虧損 上半年 EPS -0.18元

LED二次光學透鏡廠雷笛克光學（5230）11日公布第2季財務報告。受惠車用新案出貨放量、高附加價值產品比重提升，以及產品與客戶接單結構持續優化，第2季單季合併營收3.53億元，季增16%、年增7%，創近11年同期次高；稅後純益565萬元，每股純益0.1元，終結自去年第1季以來連續五季虧損態勢，營運正式轉虧為盈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。