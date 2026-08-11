數泓科財報／上半年稅後純益年增97.7% 、EPS 4.15元 改寫歷史次高

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公布上半年合併財報，合併營收3.11億元、年減11.3%，毛利率48.78%，稅後純益0.97億、年增97.7%，每股稅後純益4.15元，獲利改寫歷年同期次高佳績。

數泓科7月合併營收0.73億元，月增14.3%，年增59.8%，單月營收再創歷史新高，累計前七月合併營收3.85億元，較去年同期減少3.1%，後續訂單持續維穩中。

數泓科表示，在國際情勢緩和、美元走勢維穩下，受惠手工具市場客戶回補庫存及專業級工具新品的營收挹注，累計前七月專業級產品出貨數量占比，明顯由去年約52%提升到57%，預期下半年業績有機會再增長，今年營收成長可期。

另在毛利率方面，新產品帶動毛利增加下，已抵銷原物料、薪資等成本影響，第2季毛利率與第1季不相上下，看好公司今年整體毛利率有望持穩，甚至有機會再創高。

數泓科在半導體大廠的多年耕耘下，新開發的高精密數位工具與量測系統，已取得半導體大廠認可，預期今年底前有機會試單出貨，隨著全球智慧製造應用持續成長，數位工具市場滲透率有望持續提升，看好公司未來的發展潛力。

數泓科過去主要深耕高階數位手工具，如數位扭力扳手等，應用領域涵蓋歐美專業手工具品牌及工業級市場；此次成功卡位半導體設備供應鏈，象徵其產品技術規格與品質，已達到半導體級的高標準，市場競爭力大幅提升。

數泓科也積極開發整合AR與視覺辨識技術的AI製造與監控系統，持續擴大在工業數位化與高科技設備領域的市占率。