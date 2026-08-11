萬年清財報／上半年扭轉虧損 每股純益0.01元 印度市場占比攀升至28%

萬年清（6624）11日公布上半年財務報告，合併營收1.88億元，年減17.84％，毛利率保持17.2％；受惠海外訂單認列增加與技術設備銷售占比提升，上半年歸屬於母公司業主稅後純益15.4萬元，每股稅後純益0.01元，相較去年同期順利扭轉虧損態勢。

萬年清表示，今年上半年台灣地區營收占比維持63.5％，海外市場則獲得印度與馬來西亞訂單挹注。其中，印度地區上半年銷售額已超越2025年全年總和，占整體營收比重拉升至28.09％，成為海外成長重要動能。

為搶攻南亞製造業升級商機，萬年清近期隨駐印度代表處團體拜會印度安得拉邦（Andhra Pradesh）州政府。萬年清指出，隨著印度政府推進製造業在地化與環保法規升級，帶動工業水處理需求，公司正深化與當地產業客戶、工程夥伴及通路合作，擴大業務接單。

萬年清7月合併營收901萬元，月增7.32％；累計今年前7月合併營收1.97億元，年減29.45％。公司說明，累計營收下滑主因去年同期台灣統包工程專案集中認列基期較高，目前在手訂單能見度已延伸至明年，後續將按工程與驗收進度陸續認列。

面對全球AI算力中心、半導體先進封裝擴廠及工業用水回收需求升溫，萬年清指出，公司將以水處理統包工程為基礎，結合技術設備、AI水賦能與訂閱式維運，提升每案附加價值。

展望下半年，萬年清持審慎樂觀看法，將持續深化三大營運模式並拓展海外布局，帶動未來營運成長。