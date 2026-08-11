臻鼎上半年營收、毛利率雙創同期新高 EPS 3.55元

全球印刷電路板（PCB ）領導大廠臻鼎（4958)今(11)日召開法說會，公布2026年第2季暨上半年合併財務報告。受惠高階AI 應用需求快速成長，上半年營收達新台幣 891.59億元，年增 13.9%，再創歷年同期新高；稅後純益57.74 億元，歸屬母公司純益38.17億元，每股純益（EPS） 3.55 元。

臻鼎表示，隨AI 相關高階產品需求持續放量，公司營收結構進一步優化。上半年伺服器／光模塊/IC 載板業務營收年增113%，營收占比提升至 21.6%。隨高附加價值產品比重增加，上半年毛利率及營業利益率分別提升至 22.4%及 7.0%，顯示公司成長動能正由營收規模擴張，進一步轉化為獲利能力提升。

展望未來，臻鼎指出，AI 算力基礎建設持續深化，正推動高階 PCB 進入新一輪長期成長週期。隨客戶下一世代 AI 平台陸續量產，公司伺服器／光模塊業務自第二季起逐季增強，2026 年相關業務營收目標維持成倍成長。中長期而言，AI 需求將由伺服器與光模塊進一步擴展至 Edge AI 及人形機器人等終端應用，持續提升高階 PCB 的使用量、技術門檻與產品價值，公司對 2026到2030年的成長深具信心。

以各產品應用而言，光模塊為成長動能最強勁的業務之一，由於 1.6T 及後續世代產品須採用mSAP 技術，全球高階光模塊供給缺口高，臻鼎正積極擴大相關產能。公司預期，光模塊相關營收不僅將在 2026 年成倍成長，同時客戶已開始預訂 2027 年產能，公司目標 2027 年躍升為全球最大高階光模塊 PCB 供應商。在AI 伺服器領域，GPU 與ASIC 客戶之Intelligent HDI (iHDI) 與HLC 產品已陸續轉量產，相關產品進程依照既定計畫推進，目標後續份額持續提升。

為掌握高階 AI 應用帶來的長期成長機會，臻鼎正在推進業界規模最大的產能擴充計畫。臻鼎強調，由於高階 PCB 產能建置與客戶認證均需較長前置期，唯有糧草先行、提前布局，才能在客戶新平台進入量產時即時提供所需產能。公司 2026 年資本支出預計超過800億元，2027年至2028 年也將維持較高投資水準，聚焦iHDI／mSAP、HLC 及高階軟板等高成長、高附加價值領域。

臻鼎目前共有 13 棟新廠建設中、16 棟新廠規劃中，新增產能將依客戶導入及量產進度，於2026 至 2030 年間分階段開出，逐步將資本投入轉化為營收與獲利貢獻。