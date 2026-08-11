雷笛克財報／第2季轉盈、終結連五季虧損 上半年 EPS -0.18元

LED二次光學透鏡廠雷笛克光學（5230）11日公布第2季財務報告。受惠車用新案出貨放量、高附加價值產品比重提升，以及產品與客戶接單結構持續優化，第2季單季合併營收3.53億元，季增16%、年增7%，創近11年同期次高；稅後純益565萬元，每股純益0.1元，終結自去年第1季以來連續五季虧損態勢，營運正式轉虧為盈。

雷笛克指出，第2季獲利表現亮眼，主要歸功於產品及客戶接單結構持續升級，帶動三率三升。受惠智慧車燈設計需求攀升，特別是在Matrix矩陣式頭燈中的自適應遠近光燈（ADB）等高附加價值產品出貨帶動下，第2季車用領域銷售比重達52%，高於去年同期的46%。

在產品組合優化挹注下，雷笛克第2季毛利率攀升至27.6%，年增6.5個百分點；營業利益424萬元，營業利益率與稅後淨利率分別由去年同期的-7.4%、-11.3%翻正至1.2%與1.5%。累計上半年合併營收6.58億元，年增4%；上半年稅後淨損縮減至964萬元，每股虧損0.18元，較去年同期顯著收斂。

雷笛克指出，車用光學透鏡具備極高技術與驗證門檻，產品開發期長，但打入供應鏈後客戶黏著度高，不易遭替換。隨著車用照明邁向智慧化，高階車燈對光型分布、照度、耐熱性及安全法規標準更為嚴苛，產品附加價值顯著高於一般照明。未來將持續深化高階車用光學模組研發，加快新案量產，並深化與兩岸及歐美Tier 1車用供應鏈的合作關係。

展望第3季，雷笛克持樂觀看法。除了既有車用光學業務持續成長外，AI伺服器H系列於中國大陸市場已開始解禁並穩定出貨，公司亦針對B系列與Vera Rubin平台配合客戶開發精密散熱及結構件。隨著AI伺服器相關產品出貨陸續挹注，將為公司增添新一波營運動能，下半年營收與獲利表現可望更上一層樓。