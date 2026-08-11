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數字財報／上半年EPS 7.68元 擬配發現金股利6.15元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路生活平台數字（5287）科技公告第2季財報暨7月合併營收。第2季合併營收5.86億元、營業淨利2.23億元，較上季分別成長6％及5％；稅後淨利2.83億元，每股純益（EPS）4.71元，營收獲利均較上季成長，稅後淨利較去年同期雙位數成長，創下單季歷史新高表現。

累計上半年合併營收11.36億元、營業淨利4.35億元、稅後淨利4.61億元，稅後淨利較去年同期成長22.7％，上半年每股純益7.68元，上半年稅後淨利亦較去年同期雙位數成長，為同期新高。董事會通過2026上半年度盈餘分配案，擬配發現金股利6.15元，創下採半年配以來歷史新高。

數字公布7月合併營收1.99億元，月增4％，年減3％，累計前七月合併營收13.35億元，年減1.8%。數字表示，小雞上工、找師傅與出任務等新創平台業績逐步增溫，雖台灣房市與車市交易氛圍仍趨保守，公司持續深化各平台垂直經營策略，積極拓展多元服務與新成長動能，展現旗下多元平台組合的抗景氣韌性。

數字第2季有業外投資獲利挹注，以及早期投資關聯生態新創公司增值可觀帶動未實現評價利益，營業外收入提升近八千萬，推升稅後淨利達2.83億元，EPS 4.71元，創單季歷史新高表現，未實現之評價利益，不列入盈餘分配之基礎，待未來實現獲利後才納入配發股利，公司將持續努力以本業成長為目標。

數字科技上半年合併營收11.36億元、營業淨利4.35億元、稅後淨利4.61億元，EPS 7.68元，獲利創同期歷史新高表現。董事會同步通過2026上半年度盈餘分配案，擬配發現金股利6.15元，創下採半年配以來歷史新高，以11日收盤參考價147元計算，年化現金殖利率達8％。

上半年各平台營收比重，591房屋交易營收占比67％，8591寶物交易營收占比17％，8891汽車交易營收占比9％，518熊班暨人力平台營收占比7％。

財報 EPS

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