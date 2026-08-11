福邦證財報／上半年每股綜合盈餘1.84元 明年配息有底氣

福邦證（6026）11日召開董事會，會中承認案通過會計師簽核上半年財報，今年上半年綜合淨利達7.27億元，較去年同期大增2,156.9％，每股綜合盈餘達1.84元。

福邦證券今日董事會承認通過上半年財務報表，今年前六月累計營收9.54億元，較去年同期成長2.1倍，累計稅後淨利4.27億元，年增943.34％，上半年每股盈餘達1.08元。惟加計以其他權益認列之證券投資損益後之綜合淨利達7.27億元，和本期淨利相差近3億元，每股盈餘相差達0.76元。

福邦證券表示，上半年稅後淨利4.27億元，而上半年綜合淨利達7.27億元，二者相差2.99億元，主要因證券母公司及創投子公司帳列其他權益股票獲利1.74億元，以及創管子公司轉投資關聯企業帳列其他權益股票獲利1.25億元，上述其他權益股票獲利，可作為增加盈餘分配之基礎，對明年進行的盈餘分配的股利發放水準大有裨益。

另外，在承銷、股代、經紀、子公司福邦投顧之全委業務均表現良好之下，福邦證券董事長黃炳鈞表示，今年全年綜合盈餘將較去年大幅成長。由於綜合盈餘亦為盈餘分配之基礎，因此，隨今年綜合盈餘攀高，將有助福邦證股息水準跟著水漲船高。