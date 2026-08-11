立凱財報／上半年每股淨損2.87元 力拚2028年轉盈

磷酸鐵鋰（LFP）電池材料製造商立凱-KY（5227）公告最新財報，第2季稅後淨損9,730萬元，每股淨損1.44元。累計今年上半年稅後淨損1.95億元，每股淨損2.87元。法人指出，立凱目前仍在營運轉型階段，目標2028年力拚本業轉虧為盈。

立凱-KY11日第2季財報，單季合併營收836萬元，稅後淨損9,730萬元，每股淨損1.44元，虧損幅度與今年第1季及去年第2季相仿。累計今年上半年稅後淨損1.95億元，每股淨損2.87元，虧損幅度略高於去年同期1.37億元。

法人指出，立凱-KY記下半年將重新建廠，預計將在2027年1月試產、7月開始交貨，並以LFP鋰電池正極材料前驅體為主，之後在美國廠進行後段加工，未來將可望重新回到北美第一大LFP廠地位。