數泓科上半年EPS 4.15元 好樂迪2.59元

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公布上半年合併財報，毛利率48.78%，稅後純益0.97億、年增97.7%，每股稅後純益4.15元，獲利改寫歷年同期次高佳績。

數泓科近期公告7月合併營收0.73億元，月增14.3%，年增59.8%，單月營收再創歷史新高，累計前七月合併營收3.85億元，較去年同期減少3.1%，後續訂單持續維穩中。

數泓科表示，在國際情勢緩和、美元走勢維穩下，受惠手工具市場客戶回補庫存及專業級工具新品的營收挹注，累計前七月專業級產品出貨數量占比，明顯由去年約52%提升到57%。

好樂迪（9943）昨（11）日董事會通過2026年上半年財報，稅後純益2.19億元，年增34.92%，每股純益（EPS）2.59元，高於去年同期1.92元。

董事會也決議以3.2億元取得桃園市中正路營業據點，持續擴大自有營運資產布局。

在展店方面，好樂迪目前共有44家門市，持續推動據點優化及設備更新。