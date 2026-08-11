柏文上半年EPS 5.68元 長榮航太4.59元

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（11）日公告第2季財報，單季稅後純益2.59億元，年增68.8%，每股純益3.25元；累計上半年獲利4.5億元、年增62.5%，每股純益5.68元，第2季和上半年獲利均創新高。

該公司並指出，主力品牌「健身工廠」將在第4季陸續開出桃園、台中、高雄、台北及台南等新廠館、加入營運，可望帶動柏文營收續創新高。

柏文表示，受益會員人數、月費及教練課程平均銷售價格，以及會員二次消費同時提升，帶動該公司今年第2季及上半年度營業收入持續呈現強勢成長，營運槓桿效應更放大獲利能力的增長。

長榮航太（2645）第2季單季稅後純益7.55億元，每股純益（EPS）2.01元；累計上半年稅後純益17.25億元，年增逾一倍，EPS達4.59元，獲利表現亮眼。主要受惠航空維修需求持續升溫，帶動整體營運表現。

長榮航太表示，在維修業務方面，長榮航太已完成A350維修量能建置，並取得EASA認證。隨著A350機隊逐步進入大型機體維修高峰期，今年將有新客戶飛機進廠維修，可望進一步挹注維修業務動能。