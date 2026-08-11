龍德造船上半年EPS 6.55元 接單旺

龍德造船（6753）上半年繳出稅後純益7.68億元、年增2.46倍，每股純益（EPS）6.55元的佳績後，目前在手訂單能見度已排至2027年，展望下半年，龍德造船仍為交船高峰，預計將完成三艘海軍高效能艦艇、六艘布雷艇等交付，業績有望優於上半年。

以第2季來看，單季稅後純益4.5億元，比去年同期的0.55億元，大增7.18倍，每股純益3.85元；累計上半年獲利7.68億元，相較去年同期的2.22億獲利，成長2.46倍，每股純益6.55元。

法人表示，龍德造船近年陸續有造船新合約落袋，包括五艘海軍高效能艦艇、40公尺工作船六艘、高速攔截艇六艘、35噸級巡緝艇兩艘；維修保養合約有高速攔截艇六艘全壽期保養維修。

觀察龍德今年上半年主要進行的造船工程為海軍高效能艦艇後續艦艇的製造作業，經過首艦開發以及第一批高效能艦艇交付後，相關船艦學習曲線提升，帶動艦艇獲利狀況轉好。

法人並指出，憑藉穩固的國艦國造需求，龍德展現強勁的基本面支撐，截至目前為止，在手新造船訂單金額達67億元，訂單能見度已排至2027年，另有維保訂單46億元，預計每年可穩定貢獻3億至5億元營收，維保業務能見度更長達2041年。