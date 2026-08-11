裕民上半年EPS 3.51元

裕民航運（2606）昨（11）日公布上半年財報，第2季受惠運價量齊揚，單季毛利率35.4%，稅後純益19.75億元，年增204.4%、季增100%，每股純益（EPS）2.34元。累計上半年稅後純益29.63億元，年增238.3%，EPS 3.51元。

裕民表示，第2季乾散貨市場呈現穩健回升格局，鐵礦石、穀物及鋁土礦海運需求同步增溫，帶動波羅的海乾散貨指數（BDI）第2季平均達2,751點，較去年同期增加88%，其中海岬型船運價表現最為強勁，成為本季乾散貨市場主要成長動能。

展望第3季，裕民看好鐵礦石海運需求持續增長，巴西鐵礦石出口進入傳統旺季、澳洲維持穩定出貨，加上西芒度鐵礦持續放量，可望推升全球鐵礦石海運量，長航程帶動的「延噸海浬」效益，也將進一步支撐海岬型船舶需求與運價。

裕民指出，第2季鐵礦石需求維持穩健，中國大陸上半年鐵礦石進口量年增6.2%，主要受巴西、澳洲出貨強勁帶動；Vale第2季鐵礦石產量更創2018年以來同期新高。另一方面，幾內亞鐵礦石出口持續放量，5月出口量創紀錄達232萬噸，長期而言，幾內亞至中國航程約為澳洲的2.75倍，將產生顯著延噸海浬效益，對海岬型船舶需求形成結構性支撐。

除鐵礦石外，鋁土礦也成為乾散貨市場的重要成長引擎。受中國大陸氧化鋁產能擴張帶動，上半年中國鋁土礦進口量年增17.1%，推升幾內亞出口維持高檔。裕民預估，2026年全球鋁土礦海運量將達2.65億噸，年增16%，為主要散裝商品中增幅最高，且2027年可望再成長6%至2.8億噸，長期需求成長趨勢明確。

穀物市場同樣維持強勁動能，全球穀物海運量三個月移動平均年增12.6%，全年預估成長5%；中國大陸上半年穀物進口量年增17.1%，加上美國大豆出口持續成長，亞洲需求及南美收穫季、美國出口旺季接續到來，可望支撐下半年穀物海運需求。全年穀物延噸海浬預估成長6.7%，為主要乾散貨商品中增幅最高。