炎洲2.32元 強化通路

炎洲集團旗下炎洲流通（3171）昨（11）日公告第2季、上半年財報。併購效益推助下，第2季單季稅後純益7,153萬元，年增約106.65%，每股純益（EPS）2.32元；上半年累計稅後純益1.19億元，年增94%，EPS 3.76元。

炎洲流通表示，上半年營運成長，主要受惠於去年第3季收購聯勝國際、星穎科技過半股權後，兩家公司正式納入合併報表，帶動整體營運規模擴大。

除合併效益挹注外，炎洲流通亦持續推動流通事業與聯勝、星穎之資源整合，透過客戶資源共享、產品線互補及交叉銷售策略，擴大既有客戶服務深度，並開拓跨業種商機，強化通路布局與營運綜效。

炎洲流通指出，未來將以「整合、擴展、升級」為三大策略主軸，持續推動與聯勝、星穎之組織分工、產品整合及統籌採購機制，提升整體營運效率與成本競爭力。