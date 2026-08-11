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藏壽司1.18元 瓦城1.83元

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

亞洲藏壽司（2754）與瓦城昨（11）日同步公告半年報，兩家公司上半年營運成績都亮眼。其中，亞洲藏壽司上半年稅後純益1.22億元、年增366.97%，每股純益（EPS）2.6元，寫歷史次高。第2季單季稅後純益0.55億元，年增30.86%，EPS為1.18元，則為歷史第三高。

亞洲藏壽司表示，上半年受惠展店效益、既存店維持穩健成長，並透過導入多元價格帶、人氣IP聯名活動、每月新品及節慶限定餐點，有效擴大客群並提升來客數，帶動營收與獲利成長。雖然第2季受到國際原物料及人事成本上升影響，壓縮部分獲利表現，但整體營運動能仍維持穩健。

瓦城第2季單季營業利益1.18億元，年增14.91%；稅後純益7,784萬元，年增4.49%，EPS為1.83元。累計上半年稅後純益1.48億元，年減15.54%，EPS為3.47元。

藏壽司 瓦城 壽司

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