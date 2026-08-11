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邁科上半年EPS 1.66元 動能升溫
散熱模組廠邁科（6831）昨（11）日公告上半年財報，營收19.01億元，年增18.2%，稅後純益1.12億元，年增189.1%、每股純益1.66元，上半年營收與獲利均創歷年同期新高。第2季稅後淨利達6,756.7萬元、每股純益達1元，較第1季的0.66元大幅成長。
邁科7月合併營收為5.53億元，月增9.9%、年增31.2%，再創單月新高，連續第二個月站上5億元大關，主因CSP大客戶新產品拉貨力道強勁所致。展望下半年，CSP大客戶拉貨力道持續加大，邁科營運可望逐季走高，下半年表現將明顯優於上半年。法人預期公司本季營收將較第2季再成長，全年營收呈現逐季攀升態勢。
外資券商亦預估邁科下半年營收與獲利將顯著放大，全年獲利可望較2025年翻倍成長，每股純益挑戰一個股本以上，且成長趨勢可延續至2027年。
邁科表示，上半年毛利率20%，較去年同期微幅下滑0.42個百分點，主因第1季適逢CSP大客戶新舊機種轉換期，第2季起CSP大客戶新機種散熱模組開始出貨，產品組合明顯改善，加上營收規模擴大、費用控管得宜，第2季稅後淨利與每股純益優於前季。
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