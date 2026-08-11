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臻鼎上半年EPS 3.55元 樂觀後市

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB龍頭臻鼎（4958）昨（11）日召開法說會並公布財報，上半年營收891.59億元，年增13.9%，創歷年同期新高；稅後淨利57.74億元，年增139.3%；歸屬母公司淨利38.17億元，年增208.5%，上半年每股純益3.55元，優於去年同期1.3元。

臻鼎第2季營收484.31億元，季增18.9%，年增26.8%，稅後淨利23.92億元，季增67%，年增295%；每股純益2.19元。

臻鼎董事長沈慶芳對下半年與2027年景氣與營運持續樂觀看待。他強調公司已提前布局高階應用，新產能主要以高階AI應用為主，營運爆發力很強，對2026-2030年的成長深具信心。

臻鼎表示，上半年伺服器／光模組／IC載板業務營收年增113%，營收占比提升至21.6%。高附加價值產品比重增加，上半年毛利率及營業利益率分別提升至22.4%及 7.0%，成長動能由營收規模擴張，轉化為獲利能力提升。

展望未來，臻鼎指出，AI算力基礎建設持續深化，高階PCB進入新一輪長期成長週期。客戶下世代AI平台陸續量產，帶動伺服器／光模組業務自第2季起逐季增強，相關業務全年營收目標維持成倍成長。AI需求未來擴展至Edge AI及人形機器人等終端應用，持續提升高階PCB的使用量、技術門檻與產品價值。

臻鼎 營收 PCB

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