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日電貿：AI業績愈來愈好

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件通路商日電貿（3090）昨（11）日舉行法說會，總經理于耀國表示，AI伺服器及特殊應用晶片（ASIC）推升高階積層陶瓷電容（MLCC）需求，相關產品交期已拉長至24至36周，較消費性產品多逾十周，MLCC、固態、鋁質及鉭質電容均出現供應吃緊情況，正向看待AI業績後續會「愈來愈好」。

于耀國分析，這波被動元件供需吃緊與2018年明顯不同，當年由比特幣挖礦機及車用電子需求推升，缺貨集中在一般規格MLCC，這次是AI伺服器、ASIC帶動電壓與電流規格升級，小尺寸、高容值、高耐溫及高耐壓MLCC需求快速增加，產品規格與需求結構出現改變。

于耀國說，AI應用對高階MLCC需求大增，相關產品平均售價（ASP）及獲利表現較佳，原廠陸續調整產能配置，優先支援AI市場，也排擠部分一般規格MLCC產能。

日電貿指出，原物料、運費及相關成本近年持續墊高，以及高階MLCC供需吃緊，部分原廠已啟動價格調整，公司收到漲價通知，原則上會將漲幅轉嫁客戶，約有一周時間協商，正積極與客戶溝通。

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