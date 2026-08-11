大同（2371）昨（11）日董事會通過第2季財報。受惠本業回溫與業外挹注，第2季歸屬母公司淨利衝上20.15億元，每股純益0.96元，擺脫連兩季虧損陰霾，優於市場預期，創近六季新高；累計上半年歸屬母公司淨利19.16億元，年增147.6%，每股純益0.91元。

大同第2季合併營收130.14億元，季增13.3%、年增0.1%；營業毛利22.61億元，毛利率17.4%，季增0.93個百分點、年減0.09個百分點；營業利益6.84億元，營益率5.3%，季增1.48個百分點、年減0.89個百分點；稅前淨利22.03億元，淨利率15.5%，季增16.34個百分點、年增11.88個百分點，順利實現轉虧為盈。

針對第2季業外顯著躍升，法人推估，主因中國華映案司法執行處置。

福州中院執行中華映管（百慕大）持有的華映科技股票，大同在確認分批處置與本金減少後，將過去超額提列的損失利益回沖，帶動單季業外大幅改善。

根據中國華映上月22日公告，收到法院劃轉司法執行款人民幣8,014萬元，加上4月兩筆款項，累計收回人民幣1.42億元（約新台幣6.18億元），占補償款人民幣30.29億元約4.69%，執行來源即為拍賣處置華映百慕大持股。

法人指出，隨著大陸法院持續處置華映百慕大持股，大同相對應債權金額減少，在第2季利益回沖，亦降低先前提列賠償金所衍生的沉重利息費用；未來若持續執行百慕大持股，大同仍將認列回沖利益，後續財務利息負擔也將同步減輕，對未來財務結構帶來正面效益。

大同上半年合併營收245.02億元，年增4.1%；營業毛利41.49億元，毛利率16.93%，年減0.96個百分點；營業利益11.17億元，營益率4.56%，年減0.51個百分點；稅前淨利22.16億元，歸屬母公司淨利19.16億元，淨利率7.82%，年增4.53個百分點。