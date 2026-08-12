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健鼎上半年EPS 13.02元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
健鼎董事長王景春。聯合報系資料照
健鼎董事長王景春。聯合報系資料照

PCB大廠健鼎（3044）昨（11）日召開董事會並公布上半年財報，上半年累計每股純益（EPS）13.02元，第2季EPS達7.41元。法人看好健鼎今年全年營收可望突破千億元，營收與獲利可望挑戰新高；AI相關伺服器與記憶體所需高階PCB產品出貨暢旺，今年有挑戰賺逾三個股本的實力。

健鼎近期營收獲利連續創高，上半年營收458.22億元，年增30.8%，稅後純益68.43億元，年增42.5%，每股純益13.02元，改寫史上最佳紀錄。

健鼎日前公布7月營收98.22億元，受惠高階產品出貨提升以及價格持續反映生產成本，也創史上單月新高，月增22.7%，年增56.5%；累計2026年前七月營收556.43億元，年增34.7%，是同期新高。

健鼎財報也顯示，2026年第2季營收248.57億元，較首季增加38.93億元，季增18.57%，創單季營收新高紀錄。第2季營業毛利達74.79億元，季增加19.2億元，年增加27.86億元，季增34.5%，年增59.4%，單季毛利率達約30.09%，首度突破30%，也是新高。

第2季稅後純益38.96億元，相較今年首季稅後純益29.46億元，季增32.2%，相較去年同期24.4億元，年增59.6%，單季每股純益7.41元，同步改寫史上最佳單季EPS紀錄。

展望未來，健鼎日前提到，各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度持續拉長，PCB大廠多數朝GPU、ASIC高階AI伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，二者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

因應市場需求，健鼎計畫，今年資本支出估可望挑戰破百億元，因應客戶群需求高速成長，至少百億元起跳，為新高水準，突破過往高峰80億多元，顯示訂單需求強勁。

健鼎 EPS 營收

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