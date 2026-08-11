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信邦苗栗擴產 斥資34億

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

信邦（3023）昨（11）日公告，斥資34.58億元，取得苗栗銅鑼的土地及建物，土地面積為3.21萬平方公尺，建物面積為4.67萬平方公尺，取得具體目的是基於業務上整體規劃及營運統籌管理之考量。

信邦先前已經通過銅鑼科學園區新廠投資案，目標2028年完工量產，主要瞄準半導體設備相關線束等，原本規劃蓋廠成本約32億元，不過，該公司在4月時已經公告，考量實際工程預算需求，決定將投資金額提高至43億元。

另外，信邦4月董事會也通過設立台中分公司投資計畫，以擴充產能，擬於台中港產業科技園區設立台中分公司，並承租土地及購買現有廠房，預計投資金額6.65億元。信邦也以不超過3.4億元，向進欣昱公司，取得台中港科技產業園區現有廠房，建物面積4,253.27坪。

信邦7月合併營收31.67億元，續創單月新高，月增2.41%，年增28.97%；前七月合併營收為205.54億元，創同期新高，年增11.44%。今年積極衝刺無人機業務，相關業績可望倍增。

展望未來，信邦表示，在備受市場關注的無人機領域，該公司採取差異化策略，聚焦具高法規門檻與營運壁壘的「商用運輸」市場，避開競爭激烈的消費型空拍應用。隨著美國聯邦航空總署（FAA）正式核准相關營運與製造，該市場已由先前的驗證階段，逐步進入實際商業化營運。

信邦 苗栗 建物

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