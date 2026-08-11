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永擎7月獲利年增11倍
AI伺服器廠永擎（7711）近期因股價波動，昨（11）日依規定公布財務數字。7月自結稅後純益5.05億元，年增1,186%，每股純益（EPS）7.18元。
永擎7月營收51.43億元，創單月新高，月增101.6%，年增286.1%，營收規模明顯放大，7月獲利大幅增長，今年前七個月營收208.55億元，創同期新高，年增70.8%。
永擎第2季稅後純益6.85億元，年增234.6%，第2季EPS為9.76元。第2季毛利率達18.94%，優於第1季的12.39%和去年同期的6.74%。主要是通用伺服器出貨比重提高，帶動獲利大幅提升。
永擎之前表示，不論是AI伺服器、一般伺服器或是ASIC伺服器的需求都很強勁，今年業績可望強勁成長。目前輝達供貨稍微慢一點，第2季營收受到一點影響，第3季就會上來，出貨產品包括輝達（NVIDIA）B200、B300系列，以及RTX系列。
客戶方面，永擎以美系客戶比重最大，因為多是以整機出貨，歐系客戶與美系客戶的出貨數量差不多，但是美系客戶營收比較大，因為是以出貨整機比例比較高。至於ASIC伺服器方面，目前占比約10%。
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