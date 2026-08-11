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中磊上半年EPS 2.59元 看旺下半年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）及資訊與專業影音連接解決方案宏正昨（11）日分別舉行法說會，兩家公司都樂觀看待下半年表現。中磊上半年每股純益2.59元，下半年可望優於上半年，明年DAA及邊緣AI發酵，推升毛利率表現。

中磊第2季營收206.2億元，季增23.8%，年增68.8%，創單季新高；營業利益6.8億元，季增38.2%，年增79.3%；歸屬母公司稅後淨利4.7億元，季增56.5%，年增41.6%，每股純益1.58元；累計上半年合併營收372.6億元，年增58.1%，為歷年同期新高；營業利益11.7億元，年增58.3%，歸屬母公司稅後淨利7.8億元，年增21.3%，每股純益2.59元。

中磊董事長王煒表示，第2季受惠AI趨勢帶動網路通訊基礎建設，WiFi 7全面導入營運商及企業用戶；記憶體漲價，雖洽談轉嫁成本，但毛利率仍受影響，營業利益率則力守3.3%。

觀察市場需求，王煒表示，供應鏈緊俏狀況將延續至2027年，但營運商貢獻營收仍持續成長，需求並沒有明顯大下滑，下半年營運將優於上半年，營業利益率目標要持續成長。

產品端方面，王煒表示，上半年5G FWA成長很大，接入設備包含光纖、有線電視的DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7都有不錯的表現，企業端也積極升級WiFi 7，下半年占比將達六到七成；明年邊緣AI智慧監控裝置、DAA分散式局端設備等新產品發酵，可望進一步帶動毛利率成長。

宏正第2季稅後純益1.73億元，年增166%，每股純益1.42元，上半年稅後純益3.05億元，年增72%，每股純益2.5元。

宏正審慎樂觀看待下半年，主要成長動能為主力KVM產品線仍有強勁需求，印度市場有很好的機會，日韓需求審慎樂觀，美洲第3季專案可望陸續入帳。

中磊 營收 法說會

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