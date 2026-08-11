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中砂上半年EPS 6.44元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照

半導體材料廠中砂（1560）昨（11）日召開法說會，公布第2季財報。單季營收24.9億元，季增8.7%、年增17.9%；稅後純益5.23億元，季增19.9%，年增96.6%；毛利率突破四成，每股純益3.49元。獲利增幅超越營收成長幅度，反映鑽石碟與高階再生晶圓出貨放大，產品組合持續往高毛利項目移動。

中砂第2季毛利率40.1%，季增5.1個百分點、年增8個百分點；營益率24.2%，季增4.8個百分點、年增約7.5個百分點，本業獲利能力同步走高。

累計上半年營收47.86億元，年增23.1%；毛利率37.6%，年增6個百分點；營益率21.9%，年增5.6個百分點。稅後純益9.6億元，年增73.8%，每股純益為6.44元。

三大事業本季全面成長，鑽石事業部（DBU）表現最突出，營收7.83億元，季增9.1%、年增26.1%，占整體營收31%。中砂指出，晶圓代工大客戶的先進製程及先進封裝產品營收比重達61.2%，2奈米鑽石碟營收增加84%，1.4奈米產品也已開始出貨。

晶圓事業部（SBU）仍是最大營收來源，占第2季營收43%，季增4.4%、年增14.4%。12吋產能滿載，加上特殊晶圓出貨增加，部門營收穩步走高。

中砂今年規畫約15億元資本支出，上半年已投入5.1億元，用以擴充鑽石碟及12吋晶圓產能。鑽石碟月產能第2季達5.55萬顆，第3季預計提高至6.2萬顆，第4季以7萬顆以上為目標，較去年同期的4.5萬顆明顯擴大。

晶圓方面，中砂12吋月產能自6月起提高至40萬片，增加的產能主要供應先進製程客戶所需的高階再生晶圓，目前訂單能見度可支撐產能滿載至年底；公司2027年將12吋月產能進一步提高至43萬片。

展望後市，中砂預期先進製程與先進封裝鑽石碟需求將逐季增加，美系記憶體及整合元件製造商客戶也將持續放量。晶圓事業部將進一步拉高高階產品比重，帶動營收與毛利率；砂輪事業部則受惠需求回溫及新併子公司綜效，全年營收目標較去年成長雙位數以上。

中砂 EPS 晶圓

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