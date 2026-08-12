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國產上半年EPS 1.47元
國產（2504）昨（11）日公布上半年財報，不受房市政策壓抑，上半年營收102.49億元，每股稅後純益（EPS）1.47元，與去年同期比高檔持平。其中第2季合併營收52.17億元，季增3.6%；稅後純益9.11億元，季增10.7%；EPS 0.77元。
展望未來，國產表示，AI需求旺盛，科技大廠擴大建廠，率先採用低碳混凝土建築，加上國發會近日通過2027年政府重大公共建設預算先期作業，匡列3,789億餘元，面對龐大營建商機，國產將積極以三大競爭優勢，包括布局資產活化、低碳創新、材料為王等墊高集團營運動能。
國產表示，企業總部預計2027年底左右完工，基地位於南港東區門戶核心，未來潛在開發價值可期。此外，國產建材在鄰近北士科的關渡洲美平原處還擁有近2萬坪土地、內科也有1,400多坪、鄰近南科也有超過2,000坪，隨相關區域產業發展，開發潛在效益可期。
集團積極推動碳競爭優勢，結合旗下惠普、國宇建材與重置資源科技，深化循環經濟及低碳建材布局。在材料為王策略下，持續投資爐石研磨二廠，整合低碳大溯源管理、精緻砂石與精緻粉體策略，掌握科技建廠、房建與重大建設商機。
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