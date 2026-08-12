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上詮、聯亞、全新 高盛喊買

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
美國FCC擬禁止進口中國製光通訊模組，不過高盛證券仍看好大中華光通訊涵蓋範圍內的產業龍頭族群。美聯社
美國FCC擬禁止進口中國製光通訊模組，不過高盛證券仍看好大中華光通訊涵蓋範圍內的產業龍頭族群。美聯社

美國聯邦通訊委員會（FCC）正制定措施，禁止進口中國大陸製造的光通訊模組產品。對此，高盛證券仍看好大中華光通訊涵蓋範圍內產業龍頭族群，台廠包括上詮（3363）、聯亞、全新等保持正面看法，紛紛給予「買進」評級。

外媒報導，美國正草擬禁令，擬禁止美國進口大陸的資料中心元件，且FCC正制定措施禁止進口大陸製造的光通訊模組。

對此，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱認為，基於三大理由，持續看好大中華光通訊產業龍頭廠。

由於強勁的AI需求、緊缺的原物料供應、技術快速升級迭代，促使客戶很難對供應鏈進行多元化分散，只能依賴既有龍頭廠商，特別是長期與雲端服務提供商（CSP）客戶及AI基礎設施供應鏈合作的供應鏈龍頭企業。

考慮到光模組種類繁多、開發周期長，且持續在不同傳輸速率、封裝形式、材料、及光纖類型上演進，早期參與廠商尤為重要，使其能夠早於其他競爭者，更好的把握新興變化與產品設計方向，增強相關業者的競爭力。

例如，全球領先的光模組供應商不僅大舉擴充生產能量，還在不同國家進行生產基地多元化布局；其自主設計的生產線和專利設備，更使其能夠確保製造效率，並將自動化生產技術留在內部。

因此，張博凱預期全球龍頭企業將延續其成功推出全球首款400G（2018年）、800G（2020年）及1.6T（2023年）光收發器的歷史紀錄，並隨著AI轉型持續推進而進一步強化優勢。

有鑑於技術快速演進，較小廠商需要更長時間才能達到同等製造效率，且「光網路（Optical Networking）」將躍居AI基礎設施下一個超大趨勢，張博凱持續看好大中華光通訊涵蓋範圍內的產業龍頭族群。

高盛 聯亞 光通訊 上詮

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